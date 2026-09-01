नेपाल त्रासदी: नारायणी में बहकर आए शवों का एम्स गोरखपुर में पोस्टमार्टम शुरू, 9 शव सुरक्षित; 2 का हुआ पीएम

नेपाल त्रासदी के बाद नारायणी नदी की धारा में बहकर कुशीनगर के भेड़िहारी जंगल के पास पहुंचे शवों का एम्स में पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। सोमवार को प्रशासन के निर्देश पर यहां दो शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों की शिनाख्त अबतक नहीं हो सकी है।

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पुलिस विभाग की ओर से फिलहाल दो शवों के पोस्टमार्टम की अनुमति दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को पुलिस को सौंप दिया गया। अब पुलिस इनकी पहचान कराने का प्रयास करेगी। पहचान होने के बाद नियमानुसार परिजन को शव सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।नारायणी नदी के रास्ते नेपाल से बहकर आए शवों में अब तक नौ शव एम्स पहुंच चुके हैं। सभी शवों को सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन की ओर से पहचान और पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक प्रक्रिया तय की जा रही है।अधिकारियों के मुताबिक आगे भी शव मिलने की स्थिति में उन्हें निर्धारित व्यवस्था के तहत एम्स लाया जाएगा। शवों की पहचान के लिए पुलिस स्तर पर जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पुलिस से मिलने वाली अनुमति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि नेपाल त्रासदी से संबंधित शवों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन और पुलिस विभाग के समन्वय से आगे लाए जाने वाले शवों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी।