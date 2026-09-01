नेपाल त्रासदी ग्राउंड रिपोर्ट: पलभर में उजड़ गया बरसों में बसा बाजार, पिता की कमाई से बना घर-दुकान सब बहा

1 of 10 नेपाल में जलप्रलय - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक त्रासदी ने त्रिशूली नदी के किनारे बसे विदुर नगर पालिका के सिमचौर बाजार की पूरी तस्वीर बदल दी है। जिस जगह कुछ दिन पहले तक घर, दुकानें और लोगों की चहल-पहल दिखाई देती थी, वहां अब तबाही के निशान नजर आ रहे हैं।

2 of 10 नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

करीब 45 घरों की पूरी बस्ती वीरान पड़ी है, कुछ घरों का तो नामोनिशान तक नहीं बचा है। जबकि, कुछ की निशानियां मलबे के रूप में मौजूद हैं। कुछ मकान खंडहर की तरह नजर आ रहे हैं। सुखद बस इतना है कि बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे इसलिए सभी सुरक्षित हैं।

3 of 10 नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

करीब 50 साल पहले यह बाजार बसा था। लोगों ने वर्षों की मेहनत से यहां अपने घर और कारोबार खड़े किए थे। किसी ने तिनका-तिनका जोड़कर घर बनाया था तो किसी ने छोटी सी दुकान से परिवार की रोजी-रोटी का इंतजाम किया था। नदी के रौद्र रूप के आगे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

किराना की तीन दुकानें और होटल भी बह गया। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे थे, अमर उजाला की टीम बाजार तक पहाड़ियों के बीच एक दुर्गम रास्ते से पहुंची। नदी के रौद्र रूप से भयावहता साफ दिख रही था। मलबे के बीच एक बस पड़ी थी।

विज्ञापन

5 of 10 नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बच्चों की कॉपी-किताबें, सुहागिनों के जोड़े और दुकानों से बहकर आए कुछ सामान बिखरे पड़े थे। कुछ लोग सामान तलाश रहे थे। जिनका घर ही नहीं बचा है वे सिर्फ टकटकी लगाकर बेबस निगाहों से पुरानी यादों को ताजा कर रहा था।