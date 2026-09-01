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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Nepal tragedy: Simchaur market, comprising 45 houses swept away in an instant; five villages cut off.

नेपाल त्रासदी ग्राउंड रिपोर्ट: पलभर में उजड़ गया बरसों में बसा बाजार, पिता की कमाई से बना घर-दुकान सब बहा

Tue, 01 Sep 2026 03:50 PM IST
Rohit Singh पाल के विदुर में सिमचौर बाजार से राजन राय
पाल के विदुर में सिमचौर बाजार से राजन राय Published by: Rohit Singh Updated Tue, 01 Sep 2026 03:50 PM IST
सार

उजड़े बाजार को देखने आए गोकरण अमेदी ने बताया कि हम सिमचौर गांव में रहते थे। यहां हम मार्केट करने आते थे। यहां कई गांव के लोग आते थे। मुर्गी बाड़ा था, मछली पालन होता था। राशन की दुकानें थीं। यहां एक पुल था, जहां से पांच गांवों के लोग जाते थे। नदी किनारे बाजार होने के चलते पिकनिक स्पॉट की तरह था। 26 मेगावाट का सोलर पार्क था। पर, अब तो कुछ नहीं बचा। 

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Nepal tragedy: Simchaur market, comprising 45 houses swept away in an instant; five villages cut off.
नेपाल में जलप्रलय - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक त्रासदी ने त्रिशूली नदी के किनारे बसे विदुर नगर पालिका के सिमचौर बाजार की पूरी तस्वीर बदल दी है। जिस जगह कुछ दिन पहले तक घर, दुकानें और लोगों की चहल-पहल दिखाई देती थी, वहां अब तबाही के निशान नजर आ रहे हैं।
Nepal tragedy: Simchaur market, comprising 45 houses swept away in an instant; five villages cut off.
नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
करीब 45 घरों की पूरी बस्ती वीरान पड़ी है, कुछ घरों का तो नामोनिशान तक नहीं बचा है। जबकि, कुछ की निशानियां मलबे के रूप में मौजूद हैं। कुछ मकान खंडहर की तरह नजर आ रहे हैं। सुखद बस इतना है कि बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे इसलिए सभी सुरक्षित हैं।
Nepal tragedy: Simchaur market, comprising 45 houses swept away in an instant; five villages cut off.
नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
करीब 50 साल पहले यह बाजार बसा था। लोगों ने वर्षों की मेहनत से यहां अपने घर और कारोबार खड़े किए थे। किसी ने तिनका-तिनका जोड़कर घर बनाया था तो किसी ने छोटी सी दुकान से परिवार की रोजी-रोटी का इंतजाम किया था। नदी के रौद्र रूप के आगे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
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Nepal tragedy: Simchaur market, comprising 45 houses swept away in an instant; five villages cut off.
नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
किराना की तीन दुकानें और होटल भी बह गया। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे थे, अमर उजाला की टीम बाजार तक पहाड़ियों के बीच एक दुर्गम रास्ते से पहुंची। नदी के रौद्र रूप से भयावहता साफ दिख रही था। मलबे के बीच एक बस पड़ी थी।
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नेपाल में जलप्रलय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बच्चों की कॉपी-किताबें, सुहागिनों के जोड़े और दुकानों से बहकर आए कुछ सामान बिखरे पड़े थे। कुछ लोग सामान तलाश रहे थे। जिनका घर ही नहीं बचा है वे सिर्फ टकटकी लगाकर बेबस निगाहों से पुरानी यादों को ताजा कर रहा था।
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