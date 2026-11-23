{"_id":"6b04515fab16cb724a0198f5","slug":"video-khadi-market-at-normal-diet-campus-showcases-handloom-and-handmade-products-from-across-india-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: नॉर्मल डायट परिसर में सजा खादी बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नॉर्मल डायट परिसर में 18 से 27 नवंबर तक खादी बाजार का आयोजन किया जा रहा है। बाजार में कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक के कारीगरों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। यहां हैंडलूम, ऊनी कपड़े, हस्तनिर्मित चप्पल और आयुर्वेदिक उत्पाद समेत कई सामान उपलब्ध हैं। बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों और दुकानदारों ने अपने अनुभव साझा किए। देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट।

... और पढ़ें