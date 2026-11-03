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गोरखपुर: यूनिवर्सिटी चौराहे से मोहद्दीपुर रोड तक लगा भीषण जाम

अनुराग रंजन

Updated Tue, 03 Nov 2026 07:49 AM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 07:49 AM IST







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गोरखपुर में सोमवार शाम यूनिवर्सिटी चौराहे से मोहद्दीपुर रोड तक भीषण जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लगा। ... और पढ़ें

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