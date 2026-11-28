अवधपुर गांव के किसान राजन पांडेय ने दावा किया कि रिसाव से उनकी सरसों की फसल जल गई है। इससे उन्हें करीब 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फैक्टरी के कारण किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन को फैक्टरी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए।

उधर, फैक्टरी प्रबंधन की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ ग्रामीण प्लांट में घुस गए और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।