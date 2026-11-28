{"_id":"6b0abf1afb5f373fb20f125f","slug":"video-gorakhpur-voter-list-errors-some-names-listed-four-times-others-missing-photographs-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाेरखपुर: मतदाता सूची में गड़बड़ी, किसी का नाम चार बार दर्ज तो कहीं फोटो ही गायब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत गोरखपुर में शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय विशेष शिविर में मतदाता सूची की कई खामियां सामने आईं। कहीं एक ही मतदाता का नाम चार बार दर्ज मिला तो कहीं नाम होने के बावजूद फोटो गायब थी। शिविरों में बड़ी संख्या में लोग नाम, पता और अन्य विवरण में संशोधन कराने पहुंचे। मतदाताओं ने बीएलओ को समस्याएं बताकर जरूरी प्रपत्र जमा किए। मृत और स्थान बदल चुके मतदाताओं के नाम हटाने के साथ ही नए मतदाताओं ने सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया।

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