{"_id":"6b0ab823e3a6330d90062a38","slug":"video-villagers-protest-alleged-gas-leak-at-fertilizer-plant-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: खाद कारखाने से गैस रिसाव के आरोप में तीन गांवों के ग्रामीणों ने घेरा गेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौरीचौरा क्षेत्र स्थित एशियन फर्टिलाइजर से शनिवार सुबह गैस रिसाव का आरोप लगाते हुए देवकहिया, अवधपुर और देवीपुर के ग्रामीणों ने फैक्टरी गेट का घेराव किया। ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह सात से नौ बजे तक रिसाव से लोगों को घुटन महसूस हुई और फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों ने मुआवजे और फैक्टरी पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एसडीएम, सीओ और पुलिस मौके पर पहुंचे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम संयुक्त रूप से जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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