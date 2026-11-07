गोरखपुर: वनटांगिया गांव में सीएम योगी के स्वागत की तैयारी

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दीपावली के अवसर पर जंगल तिकोनिया नंबर तीन स्थित वनटांगिया गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गांव के लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कलाकारों ने बताया कि वे नृत्य प्रस्तुति को लेकर उत्साहित हैं।

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