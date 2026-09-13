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वीडियो: भलस्वा डेयरी में चोरी के शक में युवक की पिटाई, 18 वर्षीय राम कुमार की मौत; दो ट्रक चालक गिरफ्तार
भलस्वा डेयरी इलाके में चोरी के शक में 18 साल के राम कुमार की पिटाई करने और उसकी मौत का मामला सामने आया है। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दो ट्रक चालकों मुंतियाज और नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला 29 अगस्त की है। राम कुमार अपने परिवार के साथ भलस्वा डेयरी इलाके में रहता था और कूड़ा बीनने का काम करता था। 29 अगस्त की शाम सात बजे राम कुमार सहित अन्य युवकों को कुछ ट्रक चालकों ने ट्रक से केबल व अन्य सामान की चोरी करने के शक में पकड़ा था। इस दौरान उनलोगों ने राम कुमार को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी। घायल अवस्था में मिलने पर अगले दिन उसके परिजनों ने उसे बुराड़ी अस्पताल में लेकर गए। मेडिकल जांच में उसके हाथ, आंख और पैर पर चोट के निशान मिले। कोई गंभीर चोट नहीं होने की वजह से डॉक्टरों ने उसका इलाज कर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी।
परिवार वालों के मुताबिक 9 सितंबर को सांस लेने में परेशानी होने पर परिवार वाले उसे बुराड़ी अस्पताल लेकर गए। उसकी गंभीर हालत देखकर परिवार वाले उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल लेकर गए। जहां से उसे राजन बाबू टीबी अस्पताल लेकर गए। जहां देर रात उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने 12 सितंबर को उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। मारपीट में शामिल दो आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
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