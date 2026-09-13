दिल्ली में बुझ गया बिहार का 'दीपक': तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत, नहीं थे शरीर पर कपड़े; हादसा-नशा या हत्या

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 5:20 बजे एक राहगीर ने गली में दीपक को खून से लथपथ और बिना कपड़ों के पड़े देखा। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुराग जुटाने के लिए क्राइम टीम और फोरेंसिक (FSL) टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया।