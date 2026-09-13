ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: दिल्ली में इन 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तन, 35 से अधिक सड़कें प्रभावित, जानें पूरा अपडेट

मध्य और दक्षिण दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें प्रभावित होंगी। इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग और मथुरा रोड शामिल हैं। डॉ दिनेश नंदिनी डालमिया चौक पर मथुरा रोड और तिलक मार्ग पर यातायात संचालित होगा। पूर्वी और दक्षिण दिल्ली जाने वाले वाहनों को बीएसजेड मार्ग और आईपी मार्ग से मोड़ा जाएगा। नई दिल्ली और कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले सिकंदरा रोड से जाएंगे। राम चरण अग्रवाल चौक से डब्ल्यू-पॉइंट की ओर वाणिज्यिक वाहनों को अनुमति नहीं होगी। इन्हें गंतव्य के आधार पर आईपी मार्ग, डीडीयू मार्ग या बीएसजेड मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। कनॉट प्लेस, पटेल चौक और आरएमएल अस्पताल क्षेत्र के आसपास भी यातायात प्रतिबंध लागू होंगे।