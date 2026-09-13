दिल्ली: गांधी नगर में छत से गिरकर युवक की मौत, पुलिस दुर्घटना या साजिश की कर रही जांच
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 13 Sep 2026 11:49 AM IST
सार
घटनास्थल पर जांच घटनास्थल पर अपराध और फोरेंसिक टीमों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दीपक गलती से गिरे थे या उन्हें धक्का दिया गया था।
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विस्तार
रविवार तड़के गांधी नगर पुलिस स्टेशन इलाके की नामदेव गली में एक दर्दनाकर घटना सामने आई। जहां 30 वर्षीय दीपक की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस को सुबह 5:20 बजे एक व्यक्ति के सड़क पर घायल पड़े होने की सूचना मिली थी।
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घटनास्थल पर जांच घटनास्थल पर अपराध और फोरेंसिक टीमों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दीपक गलती से गिरे थे या उन्हें धक्का दिया गया था।
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शव का पोस्टमार्टम मृतक दीपक बिहार के किशनगंज पिपला के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।
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