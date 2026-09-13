फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं वीडियो: तीन मिनट में छात्र को पहुंचाया परीक्षा सेंटर, दिल्ली पुलिस ने जीता दिल

तीन मिनट पहले सही सेंटर पहुंचाया

दिल्ली पुलिस के एक्स हैंडल पर बताया गया है कि ‘यूपीएससी-सीडीएस परीक्षा के लिए महज तीन मिनट पहले गलत सेंटर पर पहुंचे छात्र को डीसीपी नई दिल्ली के थाना नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ रमेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने तुरंत पुलिस वाहन द्वारा सही सेंटर पर पहुंचाया।’वीडियो में एसएचओ कहते नजर आ रहे हैं कि 'यह कैंडिडेट पंकज हैं जिनका तीन मिनट का समय बचा है। गलत स्कूल चले गए थे। इन्हें लेकर के हम दूसरे स्कूल (पीएम श्री) में जा रहे हैं।' पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्र हैवलॉक स्क्वायर स्थित अटल आदर्श स्कूल में पहुंच गया था। उसका सेंटर काली बॉडी स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पड़ा था। इनकी दूरी एक किलोमीटर से ज्यादा है। अगर पंकज पैदल जाता तो वह समय से पहुंच पाता।