दिल्ली के स्वरूप नगर में फैक्टरी में आग: घबराहट में सामने के घरों से लोगों ने लगाई छलांग, छह घायल

मौके पर पहुंचने पर पता चला कि इमारत के भूतल और पहली मंजिल पर आग लगी थी। आग से फैक्टरी के अंदर कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हालांकि, आग लगने से घबराहट में सामने की इमारत के निवासियों ने अपने घरों से छलांग लगा दी। इस कारण छह लोग घायल हो गए। घायलों में प्रियंका (28), वंशिका (8), वाणी (5), संतोष (33), तन्वी (8) और विजय शामिल हैं। सभी घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं और आग पर काबू पा लिया गया है।





VIDEO | Delhi: Fire breaks out in a building in Swaroop Nagar. Further details awaited.



(Source: Third Party)



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