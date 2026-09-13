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दिल्ली के स्वरूप नगर में फैक्टरी में आग: घबराहट में सामने के घरों से लोगों ने लगाई छलांग, छह घायल

Sun, 13 Sep 2026 02:06 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 13 Sep 2026 02:06 PM IST
सार

गली नंबर 2 स्थित जूडो ड्रेस फैक्टरी में आग लग गई। आग से घबराकर सामने की इमारत से कूदने पर छह लोग घायल हुए। दमकल ने आग बुझा दी है।

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Fire breaks out at factory in Delhi s Swaroop Nagar
बॉक्सिंग ग्लव्स बनाने वाली फैक्टरी में लगी आग - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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स्वरूप नगर की गली नंबर 2 में स्थित एक फैक्टरी में हाल ही में आग लग गई। यह घटना खसरा नंबर 357/58 पर स्थित जूडो ड्रेस और बॉक्सिंग ग्लव्स बनाने वाली फैक्टरी में हुई। आग लगने की सूचना पुलिस स्टेशन स्वरूप नगर को दी गई थी।

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मौके पर पहुंचने पर पता चला कि इमारत के भूतल और पहली मंजिल पर आग लगी थी। आग से फैक्टरी के अंदर कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हालांकि, आग लगने से घबराहट में सामने की इमारत के निवासियों ने अपने घरों से छलांग लगा दी। इस कारण छह लोग घायल हो गए। घायलों में प्रियंका (28), वंशिका (8), वाणी (5), संतोष (33), तन्वी (8) और विजय शामिल हैं। सभी घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं और आग पर काबू पा लिया गया है।

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घायलों की पहचान
प्रियंका, संजय की पत्नी हैं और जे-1428 गली नंबर 2, खड्डा कॉलोनी, स्वरूप नगर की निवासी हैं। वंशिका और वाणी संजय की बेटियां हैं। संतोष, धर्मेंद्र की पत्नी हैं और गली नंबर 2, खड्डा कॉलोनी, स्वरूप नगर की निवासी हैं। तन्वी धर्मेंद्र की बेटी हैं। विजय, काली सिंह के बेटे हैं और मकान नंबर 2829, गली नंबर 2, खड्डा कॉलोनी, स्वरूप नगर में रहते हैं।
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