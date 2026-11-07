दीपावली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद

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दीपावली पर अपनों के साथ खुशियां मनाने के लिए घर जाने की चाह में यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के बीच काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार आवश्यक दिशा-निर्देश और सावधानियों की जानकारी दी जा रही थी।

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