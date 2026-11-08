प्रदूषण से जंग: दिल्ली में कृत्रिम बारिश की बढ़ी उम्मीद, चीन में 10 दिन में घटा PM 2.5; यहां पटाखों की चुनौती

दिवाली पर पटाखों का धुआं दिल्ली की पहले से खराब हवा को और जहरीला कर सकता है। ऐसे में कृत्रिम बारिश से प्रदूषण घटाने की उम्मीद फिर बढ़ी है। चीन में 2013 से अब तक करीब 27 हजार बार क्लाउड सीडिंग की जा चुकी है।

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अर्थशास्त्री और एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के निर्माता माइकल ग्रीनस्टोन के मुताबिक, शोध में इस तकनीक के बाद 10 दिन तक पीएम 2.5 का स्तर घटने के संकेत मिले हैं। हालांकि, इसे प्रदूषण का स्थायी हल नहीं माना जा सकता। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों को बादलों में छोड़ा जाता है। इससे पानी की बूंदें बनने की प्रक्रिया तेज होने से बारिश हो सकती है। बारिश हवा में मौजूद धूल को नीचे बैठाने में मदद करती है।