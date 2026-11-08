अपनों के बिना गुजरेगी इनकी दिवाली: वृद्धाश्रमों में अकेले मनेगी बुजुर्गों की दीपावली, आंखें कर रहीं इंतजार

दीये तो जलेंगे, पर अपनों के बिना सूना रहेगा त्योहार

वृद्धाश्रमों में रहने वाली शकुंतला और शशिकांत भी अपनों से दूर दिवाली मना रहे हैं। शकुंतला की आंखें आज भी अपनी बहन का इंतजार कर रही हैं। छह महीने पहले उनकी बहन उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर गई थी। तब से दोनों के बीच बात तक नहीं हुई है। त्योहार नजदीक आते ही उन्हें बहन और परिवार के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं। कभी दिवाली की तैयारियों में पूरा परिवार जुटता था। घर की साफ-सफाई होती थी, पकवान बनते थे और बच्चों के साथ दीये जलाने की खुशी होती थी। अब वही दिन उनकी यादों में रह गए हैं।