दिवाली ने दिल्ली में बिखेरीं खुशियां: त्योहार पर कारोबार एक लाख करोड़ के पार, व्यापार संग रोजगार को भी रफ्तार

दीयों से गिफ्ट पैक तक छोटे कारोबारियों की चांदी

दिवाली पर मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां, पूजा सामग्री, फूल-मालाएं, बंदनवार, झालर और गिफ्ट पैक की खूब मांग रही। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों को भी ग्राहकों की भीड़ का फायदा मिला। स्थानीय कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और घरों में सजावटी सामान तैयार करने वालों को अपने उत्पाद बेचने के अच्छे अवसर मिले। स्वदेशी उत्पादों की बढ़ती पसंद ने छोटे निर्माताओं को भी सहारा दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, बिक्री बढ़ने से दुकानदारों को अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ी। पैकिंग, बिलिंग और स्टॉक संभालने के लिए कामगार लगाए गए।