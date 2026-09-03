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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Roads in Jhilmil Industrial Area in poor condition business owners face increased difficulties

झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें बदहाल, कारोबारियों की बढ़ी परेशानी

Thu, 03 Sep 2026 10:03 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:03 PM IST
Roads in Jhilmil Industrial Area in poor condition business owners face increased difficulties
झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की बदहाली से फैक्ट्री संचालकों और कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से मरम्मत के इंतजार में सड़कें जगह-जगह से टूट चुकी हैं। बरसात के बाद स्थिति और खराब हो गई है। कई स्थानों पर गड्ढों में पानी और कीचड़ जमा होने से वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है।
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