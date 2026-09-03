{"_id":"6a99a1463f9546666c05e15b","slug":"video-roads-in-jhilmil-industrial-area-in-poor-condition-business-owners-face-increased-difficulties-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें बदहाल, कारोबारियों की बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की बदहाली से फैक्ट्री संचालकों और कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से मरम्मत के इंतजार में सड़कें जगह-जगह से टूट चुकी हैं। बरसात के बाद स्थिति और खराब हो गई है। कई स्थानों पर गड्ढों में पानी और कीचड़ जमा होने से वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है।

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