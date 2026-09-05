कैसे बनाया इंडियन पासपोर्ट?: भारतीय बनकर गया हांगकांग, निर्वासित होकर दिल्ली पहुंचा यात्री निकला बांग्लादेशी

कैसे बनाया भारतीय पासपोर्ट?

जांच में पता चला कि आरोपी यात्री ने अपनी बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी के आधार पर भारतीय दस्तावेज हासिल किए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने भारतीय पासपोर्ट बनवाया और विदेश यात्रा की। एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी यात्री से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज कैसे हासिल किए। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि भारतीय पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति या गैंग ने उसकी मदद की थी या नहीं।