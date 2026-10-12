एसआईआर विवाद: राजधानी में प्रदर्शन का देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

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एसआईआर विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेस कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का मार्च जारी है। प्रदर्शन के दौरान राजधानी में कई जगहों पर हलचल देखने को मिली। कुछ समर्थक पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आए। देखिए, मौके से ग्राउंड रिपोर्ट और प्रदर्शन का पूरा हाल।

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