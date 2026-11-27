दिल्ली पुलिस ने पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर में एक लाइट की दुकान से 10 लाख रुपये की चोरी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी हुई राशि में से 9.70 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी।

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चोरी की यह वारदात 20 नवंबर को हुई थी। आरोपियों ने दुकान का शटर का ताला तोड़कर लॉकर से नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराए थे। इसी दिन तिलक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई।पुलिस टीमों ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान श्रवण कुमार उर्फ छोटू (21), गौतम कुमार उर्फ भोलू (18) और अरुण कुमार (18) के रूप में हुई है। ये सभी दिल्ली के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान, उन्होंने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 20 नवंबर को दुकान में सेंध लगाई थी। उन्होंने दुकान के शटर का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश किया। लॉकर में रखी 10 लाख रुपये की नकदी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिए थे। पुलिस ने गहन जांच के बाद तीनों आरोपियों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई राशि में से 9.70 लाख रुपये बरामद किए गए हैं।गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि श्रवण कुमार उर्फ छोटू की उम्र 21 वर्ष है। गौतम कुमार उर्फ भोलू और अरुण कुमार दोनों 18 वर्ष के हैं। इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। पुलिस अन्य संभावित कड़ियों की तलाश कर रही है।