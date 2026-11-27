दिल्ली के बिंदापुर इलाके में बहन से कहासुनी कर रही लड़की पर युवक ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता की पहचान 16 वर्षीय खुशी के रूप में हुई है। घायल लड़की को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से परिवार वाले उसे डीडीयू अस्पताल लेकर गए। पीड़िता के बयान देने की हालत में नहीं होने पर पुलिस सूचना और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हमलावर की तलाश में दबिश दे रही है।

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