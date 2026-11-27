दिल्ली में कथित शीशमहल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब पंजाब की राजनीति में भी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने पंजाब की जनता से शीशमहल की सच्चाई देखने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि आप ने दिल्ली में 12 साल तक विकास के नाम पर खोखले वादे और विज्ञापन किए। अब पंजाब में भी उसी कार्यशैली को दोहराया जा रहा है।

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रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग लंबे समय से शीशमहल की सच्चाई देखना चाहते थे। अब पंजाब की जनता को भी इसे देखना चाहिए, ताकि वह आप सरकार की वास्तविक प्राथमिकताओं को समझ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स का पैसा बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याण के बजाय निजी विलासिता और राजनीतिक प्रचार पर खर्च किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता ने रोजगार, बेहतर शासन और मजबूत जनसुविधाओं की उम्मीद के साथ आप को सत्ता सौंपी थी। लेकिन वहां भी जमीनी समस्याओं के समाधान के बजाय प्रचार और दावों पर जोर दिया जा रहा है। सरकारों को अपनी छवि चमकाने के बजाय जनता की समस्याएं दूर करनी चाहिए।रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी खजाने का हर रुपया जनहित और विकास पर खर्च होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। दिल्ली और पंजाब के नागरिकों को सरकारों के दावों और जमीनी कामकाज के बीच अंतर समझकर निर्णय लेना चाहिए।