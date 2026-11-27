'बच्चे घरों में कैद': दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर PM से सीधा दखल की मांग, राजधानी में एकजुट अभिभावकों की अपील
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ अभिभावकों, नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समूह ने इसे सालभर का जन स्वास्थ्य संकट बताया। मांगों में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध, सार्वजनिक परिवहन मजबूत करना, प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों में रिक्तियां भरना और कानूनों का सख्ती से पालन शामिल है।
विस्तार
शुक्रवार को दिल्ली में अभिभावकों, नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीधे हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने इसे साल भर चलने वाली जन स्वास्थ्य आपातकाल बताया। समूह ने केंद्र और पड़ोसी राज्यों से समन्वित प्रतिक्रिया की अपील की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 'पेरेंट्स एंड पीपल अगेंस्ट पॉल्यूशन' द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।
जांच और प्रदूषण नियंत्रण कानून हो लागू
इसमें शामिल लोगों ने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषित हवा के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की ताकि बच्चों को जहरीली हवा में न रहना पड़े। समूह ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत समीक्षा तंत्र का नेतृत्व करने को कहा। इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल हों। साथ ही केंद्रीय और राज्य के गृह मंत्री भी इस तंत्र का हिस्सा हों। इस तंत्र में नियमित दैनिक या द्वि-साप्ताहिक समीक्षाएं होनी चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी करें। यह उल्लंघन की जांच और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी है।
बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिभावकों और निवासियों ने बच्चों के जीवन को खतरे में बताया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के लिए बाहर निकलना और स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली निवासी, अभिभावक और कार्यकर्ता जय धर गुप्ता ने कहा कि बच्चे अब बाहर खेल नहीं पा रहे हैं। परिवारों को एयर प्यूरीफायर वाले बंद कमरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने नागरिकों से एकजुट होकर प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कार्रवाई की मांग करने का आह्वान किया। समूह ने कहा कि वायु प्रदूषण एक साल भर की समस्या है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुझाव
सामूहिक समूह ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री, वितरण, भंडारण और निर्माण पर स्थायी प्रतिबंध की मांग की। उन्होंने निजी वाहन-केंद्रित नीतियों से हटकर जन-केंद्रित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अपनाने को कहा। इसमें बेहतर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, अधिक बसें और दिल्ली रिंग रेलवे का पुनरुद्धार शामिल है। समूह ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की। रिक्त पदों को भरने और चौबीसों घंटे त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने को भी कहा गया। इन दलों में प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, पुलिस और निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हों।
अन्य महत्वपूर्ण मांगें
निर्माण और सड़क धूल की अधिक निगरानी की भी मांग की गई। इसमें रात में सड़कों की सफाई और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर खरीदने के लिए अनुदान शामिल है। समूह ने एंटी-स्मॉग गन, पानी के छिड़काव, कृत्रिम बारिश और क्लाउड सीडिंग जैसे आपातकालीन उपायों को अस्थायी और सीमित प्रभाव वाला बताकर उनका विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को पीएम2.5 पर अधिक केंद्रित करने की मांग की। भारत के राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों में संशोधन का भी आग्रह किया गया, क्योंकि वर्तमान वार्षिक सीमाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों से अधिक उदार हैं। सामूहिक समूह ने दिल्ली-एनसीआर के निवासियों से प्रधानमंत्री को पत्र, पोस्टकार्ड और ईमेल भेजने की अपील की।