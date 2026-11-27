जांच और प्रदूषण नियंत्रण कानून हो लागू

इसमें शामिल लोगों ने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषित हवा के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की ताकि बच्चों को जहरीली हवा में न रहना पड़े। समूह ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत समीक्षा तंत्र का नेतृत्व करने को कहा। इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल हों। साथ ही केंद्रीय और राज्य के गृह मंत्री भी इस तंत्र का हिस्सा हों। इस तंत्र में नियमित दैनिक या द्वि-साप्ताहिक समीक्षाएं होनी चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी करें। यह उल्लंघन की जांच और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी है।