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थानाध्यक्ष नार्थ एवेन्यू ने ड्यूटी के साथ निभाई इंसानियत, छात्र का बचाया भविष्य

Sun, 13 Sep 2026 08:43 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:43 PM IST
North Avenue SHO escorted UPSC aspirant to exam center three minutes before exam
नई दिल्ली जिले के नार्थ एवेन्यू थानाध्यक्ष ने ड्यूटी के साथ इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से पहले तीन मीनट में परीक्षा सेंटर पहुंचा दिया। परीक्षा सेंटर में प्रवेश के लिए तीन मीनट बचे थे। ये अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से तीन मिनट में पहले गलत सेंटर पर पहुंच गया था। नार्थ एवेन्यू थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने उसे तीन मिनट में सेंटर पर पहुंचा कर उसका भविष्य खराब होने से बचा लिया।
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