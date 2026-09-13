थानाध्यक्ष नार्थ एवेन्यू ने ड्यूटी के साथ निभाई इंसानियत, छात्र का बचाया भविष्य

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नई दिल्ली जिले के नार्थ एवेन्यू थानाध्यक्ष ने ड्यूटी के साथ इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से पहले तीन मीनट में परीक्षा सेंटर पहुंचा दिया। परीक्षा सेंटर में प्रवेश के लिए तीन मीनट बचे थे। ये अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से तीन मिनट में पहले गलत सेंटर पर पहुंच गया था। नार्थ एवेन्यू थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने उसे तीन मिनट में सेंटर पर पहुंचा कर उसका भविष्य खराब होने से बचा लिया।

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