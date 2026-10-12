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विपक्षी मार्च में कांग्रेस नेता का आरोप, 'वोट चोरी करके सरकार बना रही भाजपा, लोकतंत्र खतरे में'

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST







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दिल्ली में जारी विपक्षी मार्च में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जगदीश चंद्र जांगिड़ ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी करके भाजपा सरकार बना रही है और यह बात अब जगजाहिर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोकतंत्र खतरे में है। ... और पढ़ें

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