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एसआईआर पर भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह, विपक्षी मार्च में उमड़ी समर्थकों की भीड़

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST







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राजधानी में विपक्षी दलों के मार्च के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता जुटे। प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, उनकी पूरी बात और मौके से ग्राउंड रिपोर्ट। ... और पढ़ें

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