{"_id":"6aa61aab54f4ddde6703eaf9","slug":"video-body-of-30-year-old-man-found-hanging-from-a-tree-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीवां में पेड़ से लटका मिला 30 वर्षीय युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नूंह जिले के गांव बीवां में उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव से बाहर एक पेड़ पर 30 वर्षीय युवक का शव लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान मुबारक पुत्र रमजान निवासी बीवां के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूंह सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया।

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