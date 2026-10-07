{"_id":"6ac67c4a90602e039c0194e1","slug":"video-cs-staff-action-in-cow-slaughter-case-in-nuh-female-accused-arrested-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"नूंह में गोकशी मामले में सीएस स्टाफ की कार्रवाई, महिला आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नूंह में गोकशी मामले में सीएस स्टाफ की कार्रवाई, महिला आरोपी गिरफ्तार
नूंह जिले में गो-तस्करी और गोकशी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीएस स्टाफ नूंह ने थाना आकेड़ा क्षेत्र में दर्ज गोकशी के मामले में एक और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस आरोपी सलमान उर्फ पोतू और महिला मुनफीदा उर्फ फीदा को गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार अगस्त में सीएस स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव बाई निवासी कुछ लोग गोकशी कर मांस की सप्लाई करते हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने बाई अड्डा के पास मकान में दबिश दी थी। पुलिस को देखकर पांच पुरुष और पांच महिलाएं भागने लगीं, जिनमें सलमान उर्फ पोतू को मौके पर पकड़ लिया गया था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।