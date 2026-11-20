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नंहू: साड़ी-फर्नीचर बेचने के नाम पर ठगी, तीन साइबर ठग दबोचे
जिला पुलिस की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर साड़ी व फर्नीचर बेचने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे, जबकि तीसरा आरोपी साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था। पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर को जमालगढ़ रोड पर लुहिंगा कलां मोड़ के पास गश्त के दौरान मिली सूचना पर लहरवाड़ी निवासी हसीन और शेम खां को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में शेम खां से लावा कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ। जांच में उसमें होम डेकॉर फर्नीचर और रुक्मिणी सिल्क नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल मिलीं। इनमें फर्नीचर और साड़ी बेचने के प्रचार से जुड़े फोटो, वीडियो और संदिग्ध चैट मिलीं। दोनों के मोबाइल में लगी सिम दूसरे लोगों के नाम पर पंजीकृत थीं।
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