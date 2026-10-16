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सिरसा महिला कबड्डी प्रतियोगिता: विजेता टीम को मिलेंगे 21 हजार रुपये और ट्रॉफी, उपविजेता को भी मिलेगा नकद पुरस्कार

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 16 Oct 2026 10:34 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 10:34 PM IST







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सिरसा माचीपुर गांव में स्थित भूड़ा वाली मंदिर परिसर मेले में दूसरे महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को 21 हजार रुपए की नकद राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा उपविजेता टीम को 11 रुपए की नकद राशि व ट्रॉफी देकर मानोबल बढ़ाने का काम किया जाएगा। ... और पढ़ें

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