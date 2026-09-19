नोएडा में सेक्टर-62 स्थित श्री विनायक एवं श्री कार्तिकेय मंदिर में स्तोत्र-पाठ का आयोजन

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नोएडा में सेक्टर-62 स्थित श्री विनायक एवं श्री कार्तिकेय मंदिर परिसर में शनिवार को पुरट्टासी माह के प्रथम शनिवार के अवसर पर विशेष सामूहिक प्रार्थना और स्तोत्र-पाठ का आयोजन किया गया। वैदिक प्रचार संस्थान प्रबंधन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व शांति, सुख-समृद्धि और सभी के कल्याण की कामना के साथ श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से श्री विष्णु सहस्रनामम् का पाठ किया।

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