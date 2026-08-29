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ग्रेटर नोएडा: कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया पुलिस पेंशनर कार्यालय का उद्घाटन, समस्याओं पर की बात

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 01:46 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 01:46 PM IST







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ग्रेटर नोएडा के रिजर्व पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर में पुलिस पेंशनर कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं की जानकारी ली। ... और पढ़ें