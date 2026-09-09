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मांगों पर अड़े अन्नदाता: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर पुलिस और किसान भिड़े, बीच बचाव में हुई धक्का-मुक्की

अनुज कुमार

Updated Wed, 09 Sep 2026 02:46 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 02:46 PM IST







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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर प्रवेश को लेकर पुलिस और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई।

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