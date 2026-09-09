ग्राउंड रिपोर्ट: हाथ में किताब, आंखों में सवाल, मगर जवाब देने को शिक्षक नहीं; बच्चे स्क्रीन पर पढ़ने को मजबूर

शिक्षक देना चाहते हैं समय, व्यवस्था नहीं दे रही मौका

शिक्षकों का कहना है कि उन्हें भी बच्चों को पूरा समय देकर पढ़ाना अच्छा लगता है। बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के सामने बैठाना उनकी पहली पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी है। एक कक्षा में पढ़ाते समय दूसरी कक्षा को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए वीडियो और डिजिटल सामग्री का सहारा लेना पड़ रहा है। प्राथमिक के शिक्षक जूनियर कक्षाओं की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वहीं अभिभावक रश्मि और अनुप्रिया ने बताया कि बच्चों के पास घर पर पढ़ाई में मदद करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए स्कूल का शिक्षक ही सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में शिक्षक की कमी केवल स्कूल की व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो हर दिन कक्षा में बैठकर किसी के समझाने का इंतजार करते हैं।

स्कूल छात्र संख्या शिक्षक कंपोजिट स्कूल तिरथली 410 6 कंपोजिट स्कूल जेवर खादर 410 8 प्राथमिक स्कूल घनसिया 78 1 प्राथमिक स्कूल जहांगीरपुर- 2 153 3 प्राथमिक स्कूल बांकापुर 50 1 कंपोजिट स्कूल बीकापुर 60 2

एकल स्कूल - प्राथमिक स्कूल गोविंदगढ़, परसौदा, बूढ़ा घरबार आदि

नोट - शिक्षकों की ओर से मिला डेटा



प्रतिदिन कई पीरियड में शिक्षक नहीं होते हैं। सवाल के जवाब कैसे पूछे। - कुमकुम, छात्रा

पूरे दिन डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ने की मजबूरी है। हर दिन यही हाल है। - मनीष,छात्र

डिजिटल बोर्ड पर वीडियो चलाकर शिक्षक दूसरे कक्षा में चले जाते हैं। - नीतू, छात्रा

कई सवालों के जवाब ही नहीं मिल पाते हैं। शिक्षक कहते हैं कि बाद में उत्तर बता देंगे। - लवकुश, छात्र

सरप्लस की प्रक्रिया चल रही है। जल्द सभी स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। - राहुल पंवार, बेसिक शिक्षा अधिकारी