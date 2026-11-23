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ग्रेटर नोएडा में दयानतपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से दो की मौत

Digvijay Singh

Updated Mon, 23 Nov 2026 08:38 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 08:38 PM IST

ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में वीरपाल उम्र-55 और अभिषेक-26 की मौत की सूचना है। अभिषेक के बेटे और पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ... और पढ़ें

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