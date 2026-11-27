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नोएडा के शिक्षाविद मुकेश शर्मा सपा में शामिल, अखिलेश यादव की मौजूदगी में ली सदस्यता

Digvijay Singh

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST







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नोएडा के शिक्षाविद मुकेश शर्मा ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वॉइन की। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। मुकेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश सरकार में नोएडा में काफी विकास देखा था, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने सपा ज्वॉइन की है। ... और पढ़ें

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