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नोएडा। सेक्टर 49 रेड लाइट पर चेकिंग के दौरान सेक्टर 39 थाना पुलिस को दिल्ली नंबर की बाइक पर दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा करने पर वह भागने लगे। हालांकि बरसात के कारण व फिसल कर गिर गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से दो अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस एक चोरी की बाइक और 21 लाख 19 हजार बरामद किए गए। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोनों बदमाशों पर लगभग 100 प्राथमिकी दर्ज है। दोनों बदमाशों के नाम सलमान और तनवीर है।

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