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ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा-1 स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

नोएडा ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 10:34 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 10:34 PM IST







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ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा-1 स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाल गोपाल को पालने में झुलाया, दुग्धाभिषेक कर विधिवत पूजा-अर्चना की और भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ... और पढ़ें

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