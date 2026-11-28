वाहन चालान के निस्तारण के लिए शनिवार को सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में अपने वाहनों के लंबित चालान का निस्तारण कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही न्यायालय परिसर में वाहन चालकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोगों की सुविधा के लिए अलग-अलग अदालतों में चालान निस्तारण के लिए विशेष काउंटर बनाए गए थे।



लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज अतुल श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। वाहन चालकों को चालान निस्तारण के लिए निर्धारित काउंटरों पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी गई।



लोक अदालत में मुख्य रूप से यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित चालानों के निस्तारण पर जोर रहा। बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों के चालान का निपटारा कराने पहुंचे। अलग-अलग अदालतों में काउंटर बनाए जाने से चालान संबंधी मामलों को निस्तारित करने की व्यवस्था की गई थी।



लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत त्वरित निस्तारण करना है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़ें। न्यायालय परिसर में पूरे दिन लोगों की आवाजाही बनी रही।



इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की पूर्णकालिक सचिव शिवानी रावत, जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के सचिव शोभाराम चंदीला सहित अन्य अधिवक्ता और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।