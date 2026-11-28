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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-122 स्थित क्रिकप्लेक्स क्रिकेट अकादमी में शनिवार को एनसीआर सैटरडे सीजन-6 का लीग मुकाबला खेला गया। इसमें इलेवन हंटर्स ने टाइगर इलेवन को 20 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इलेवन हंटर्स ने आठ विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में टाइगर इलेवन छह विकेट पर 163 रन ही बना सकी। इलेवन हंटर्स के वंश ने 50 रन बनाकर बेस्ट बैटर का खिताब जीता, जबकि टाइगर इलेवन के सुरदीप तीन विकेट लेकर बेस्ट बॉलर बने।