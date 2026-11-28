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ग्रेटर नोएडा। दादरी में गोविंद रावल उर्फ भूरा की हत्या के आरोपी नफीस की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष है और उसे रंजिश में फंसाया गया है। अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं है। उसकी हत्या या साजिश में कोई भूमिका नहीं है। सह-आरोपी के पुलिस अभिरक्षा में दिए इकबालिया बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। ब्यूरो