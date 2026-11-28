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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में शुक्रवार रात वीओसी वीकडे नाइट सीजन-6 का लीग मुकाबला खेला गया। इसमें डीएचएस इलेवन ने जाइंट वॉरियर्स को चार विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जाइंट वॉरियर्स ने सात विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में डीएचएस इलेवन ने छह विकेट खोकर 189 रन बनाते हुए जीत दर्ज की। डीएचएस के दीपक 94 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने जबकि जाइंट वॉरियर्स के नितिन ने दो विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का खिताब जीता।