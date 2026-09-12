{"_id":"6aa539a1d39ff9c04a097d1f","slug":"video-farmers-protest-against-authority-in-greater-noida-continues-for-fourth-day-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: प्राधिकरण के खिलाफ चौथे दिन भी किसानों का धरना जारी, 14 सितंबर को महापंचायत का एलान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा: प्राधिकरण के खिलाफ चौथे दिन भी किसानों का धरना जारी, 14 सितंबर को महापंचायत का एलान

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:08 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:08 PM IST







Link Copied



ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसान संघर्ष मोर्चा का धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने नारेबाजी कर आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मोर्चा ने 14 सितंबर को प्राधिकरण पर महापंचायत का एलान किया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन