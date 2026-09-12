अमर उजाला शिक्षक सम्मान: डिप्टी सीएम पाठक ने 210 शिक्षकों को किया सम्मानित, 95 हजार विद्यार्थियों ने चुना था

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नोएडा के सेक्टर-125 में गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के 210 शिक्षकों को शनिवार को अमर उजाला शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। एमिटी विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और प्रिय शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों का चयन लगभग 95 हजार विद्यार्थियों के द्वारा किए गए मतदान के आधार पर किया गया था। विज्ञापन

ब्रजेश पाठक ने अमर उजाला के योगदान की सराहना की

समारोह में उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमर उजाला के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक अखबार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अमर उजाला देश की आवाज को सरकार तक पहुंचाने और सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करता रहा है। आपातकाल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी अमर उजाला ने पत्रकारिता के अपने दायित्व का निर्वहन किया।



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शिक्षक समाज को दिशा देते हैं- डिप्टी सीएम

उप-मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से शिक्षकों का वेतन बेहतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज की 'अंधी दौड़' के युग में शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे बच्चों में ऐसी प्रतिभा विकसित करें कि वे केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चों को इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए कि वे योग्य बनें और प्रदेश व देश की तरक्की में योगदान दें, जिससे भारत की तस्वीर दुनिया में शिखर पर हो और देश का भविष्य और मजबूत बने।

