सूरज की रहस्यमयी मौत: शरीर पर नहीं जाहिरा चोट के निशान, फिर नींद में कैसे गई जान? अब इस तकनीक से खुलासा संभव

बिहार का रहने वाला था सूरज

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सूरज पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है। वह मूलरूप से तिरूपुर थाना धमौल जिला नवादा, बिहार का रहने वाला था। उसकी उम्र करीब 17 वर्ष है। सूरज अपने दोस्त आजाद पुत्र हरिराम और उसके भाई अरुण पुत्र हरिराम के साथ कुलेसरा स्थित श्रीराम कॉलोनी में किराए के कमरे पर आया था। शुक्रवार शाम डायल-112 पर सूचना मिली कि आजाद के कमरे में सूरज अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूरज को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।