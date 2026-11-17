{"_id":"6afc72bcd2628fef2b0b2111","slug":"video-dankaur-art-exhibition-at-diet-adorned-with-glimpses-of-indian-tradition-and-culture-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"डायट दनकौर में भारतीय संस्कृति पर कला प्रदर्शनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) दनकौर में मंगलवार को भारतीय परंपरा और संस्कृति पर आधारित कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें भारतीय लोककला, पारंपरिक चित्रकला, मूर्तिकला, मिट्टी एवं टेराकोटा शिल्प, हस्तशिल्प और सजावटी कलाकृतियों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने आकर्षक कलाकृतियां प्रस्तुत कीं। संस्थान प्राचार्य अर्चना गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी सहित कई अधिकारी और नगर पंचायत दनकौर के अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक कुमार कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नोडल भोला कुमार और सह नोडल राजेश खन्ना के निर्देशन में किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।