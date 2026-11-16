'पसंदीदा नहीं जेब देखकर खरीद रहे': थाली पर पड़ी महंगाई की मार, लहसुन 200 पार; प्याज-टमाटर के दाम में भी लगी आग

क्या बोले- सब्जी विक्रेता और ग्राहक

ग्राहक आते हैं और काफी देर तक एक-एक करके सब्जियों के दाम पूछते रहते हैं। खासकर टमाटर, प्याज और लहसुन के। खरीदने से पहले लोग कई बार सोच-विचार करते हैं। बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक अब जरूरत के हिसाब से ही सब्जियां खरीद रहे हैं। -अनुज, सब्जी विक्रेता



पहले एक साथ दो से तीन दिनों की सब्जियां खरीदकर ले जाता था, लेकिन अब दाम इतने बढ़ गए हैं कि रोजाना बाजार आकर जरूरत के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी सब्जी खरीदनी पड़ती है। -अजय, ग्राहक



पहले 100 रूपये लेकर आता था और तीन से चार दिन की सब्जी मिल जाती थी लेकिन अब कुछ दिनों से मंहगाई इतनी बढ गई है कि सोच समझकर सब्जी लेना पडता है। -शाहिद, ग्राहक



महीनेभर पहले की तुलना में अब लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बाजार में सब्जी खरीदने से पहले अब उनके रेट की जानकारी लेनी पड़ती है। महंगाई के कारण खरीदारी भी काफी सोच-समझकर करनी पड़ रही है। -शाहरुख, ग्राहक