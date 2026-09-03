{"_id":"6a99ae1394e83305b307ab2e","slug":"video-cabinet-minister-rakesh-sachan-inaugurated-curtain-raiser-for-up-tex-2026-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने यूपी टेक्स-2026 के कर्टन रेजर का किया उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी 8 और 9 सितंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाले यूपी टेक्स-2026 से पहले बृहस्पतिवार को सेक्टर-6 स्थित एनईए भवन में कर्टेन रेजर और रोड शो का आयोजन किया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कर्टेन रेजर का उद्घाटन किया।

... और पढ़ें